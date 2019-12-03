Москва, , 11:39 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что фракция не может поддержать предложенный Совфедом законопроект о профилактике семейного насилия из опасений внедрения в России ювенальных технологий, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

«Фракция опасается, что этим законопроектом прокладывается тропочка к введению ювенальной юстиции. Но главная цель — изымать детей, потом куда-то отдавать, не исключаю, в однополые семьи», — предостерег Миронов.

Депутаты намерены придерживаться взвешенной позиции.

«Если законопроект поступит в Госдуму, наша фракция не станет голосовать против, но и поддерживать не будет, и будем добиваться изменений поправками, чтобы ни один элемент ювенальной юстиции не пришел в нашу прекрасную Россию», — заявил Миронов журналистам.

Он признал наличие в России проблемы увеличения числа случаев насилия в семьях после закона, декриминализирующего насилие.

«После декриминализации у нас резко увеличилось число семейного насилия и число таких жертв. И проблема существует», — сказал парламентарий.

Он также обрушился с резкой критикой на поднимающих руку на женщин.

«Мужчина, который поднял руку на женщину, — это не мужчина, это нечто в штанах. Я не знаю, что там в штанах, но ничего мужского там нет. Женщина — святое, это те наши святые, которые дают нам жизнь, поднимать на них руку запрещено», — заявил Миронов.

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