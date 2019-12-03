Баку, , 11:33 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров возложил в Баку венок к мемориалу бывшего президента страны Гейдара Алиева.

Лавров и представители российской делегации также возложили венок к захоронению супруги Гейдара Алиева и отдали дань памяти павшим за независимость республики, возложив цветы у Вечного огня на Аллее Шехидов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится в Баку с официальным визитом. Глава МИД РФ встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой министерства иностранных дел страны Эльмаром Мамедъяровым.

Стороны обсудят вопросы двусторонних политико-экономических и культурных отношений. Кроме того, на этой встрече может быть подписан план консультаций МИД обеих стран на 2020 год.