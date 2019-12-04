Москва, , 00:43 — REGNUM Советская военная техника в ряде случаев еще вполне может продемонстрировать свою мощь, особенно если ее вовремя модернизировать. Какие возможности покажут большой противолодочный корабль «Маршрал Шапошников» и подводная лодка «Иркутск» после дооснащения их новым оружием, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» U.S. Navy

БПК «Маршал Шапошников» предназначался для охоты за подводными лодками противника и в силу своей узкой специализации не может наносить удары по наземным целям или противостоять массированной атаке с воздуха. Хотя для отражения воздушной атаки корабли этого проекта и оснащались зенитно-ракетным комплексом «Кинжал».

Модернизация корабля «Маршал Шапошников» интересна как замысел сделать узкоспециализированный корабль «широкопрофильным». Для этого пусковые установки противолодочных ракет «Раструб» будут заменены на пусковые установки для знаменитых «Калибров», а ЗРК «Кинжал» на более современный «Полимент-Редут». Таким образом, корабль, сохранив противолодочные возможности, приобретет способность уничтожать наземные и надводные цели. По заявлению замминистра обороны Алексея Криворучко, корабль будет модернизирован на Дальневосточных судостроительных предприятиях в 2020 году. Там же модернизируется подводная лодка «Иркутск», которая станет крупнейшим носителем крылатых ракет семейства «Калибр» и «Оникс», а в будущем и гиперзвуковых «Цирконов».

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «На что будут способны корабли постройки СССР после модернизации?».