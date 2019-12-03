Ташкент, , 11:27 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании подписали мэры Ташкента Джахонгир Артикходжаев и председатель Душанбе Рустам Эмомали, сообщили 3 декабря в пресс-службе хокимията (администрации) узбекистанской столицы.

3 декабря в рамках визита главы Душанбе в Ташкент стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Эмомали отметил, что в 2020 году в Душанбе в рамках молодежного форума планируется провести Дни Ташкента.

Подписанный совместный документ направлен на реализацию плана мероприятий в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах двух столиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном составил $232 млн, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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