Гонконг, Китай, , 11:26 — REGNUM Глава Гонконга Кэрри Лэм заявила, что поддержка Соединенными Штатами протестующих может подорвать доверие деловых кругов к автономии, об этом 3 ноября сообщает Reuters.

Политик в комментарии журналистам агентства подчеркнула, что закон США о правах человека и демократии в отношении Гонконга, подписанный на прошлой неделе, является «совершенно ненужным».

Суть закона заключается в том, что Вашингтон будет ежегодно делать заявления относительно демократии в Гонконге — если состояние с правами человека в автономии будет неудовлетворительным с точки зрения США, это будет поводом для введения санкций.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Демонстранты недовольны стремлением властей региона делегировать часть полномочий Пекину.

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