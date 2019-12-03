Киев, , 11:22 — REGNUM Смена руководства в компании «Нафтогаз Украины» не планируется. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV.

«По «Нафтогазу» нет никаких изменений. И не будет», — сказал Милованов.

Он уточнил, что ни по наблюдательным советам, ни по руководству никаких кадровых процессов не идет. Появившиеся сообщения об изменениях в госкомпании министр объяснил неправильным пониманием или искажением ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз». Министр назвал такое решение политическим.

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