Гонконг, Китай, , 11:05 — REGNUM Власти Гонконга намерены инициировать четвертый за последние месяцы пакет мер по стимулированию экономики, сообщила 3 декабря глава администрации Кэрри Лам.

«Секретарь по финансовым вопросам в скором времени инициирует четвертый пакет мер», — цитирует ее ТАСС.

Вместе с тем она не уточнила, о каких именно шагах идет речь и какую сумму планируется выделить.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста продолжаются в Гонконге несколько месяцев. Причиной недовольства манифестантов является мнение о том, что власти региона хотят ослабить автономный статус и передать часть полномочий в Пекин.

Также отметим, что число посетивших Гонконг туристов сократилось в октябре на 43,7% в годовом выражении. Столь сильный спад произошел впервые за 16 лет.

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