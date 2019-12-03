Луганск, , 11:05 — REGNUM Украинские военнослужащие обстреливают свои же позиции у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в опубликованном 3 декабря заявлении народной милиции Луганской Народной Республики.

Луганские силовики зафиксировали присутствие подразделений украинской национальной гвардии в районе населённого пункта Золотое, на территории, подконтрольной Киеву. При этом военные ВСУ обстреливали свои же позиции. Огонь из стрелкового оружия также был зафиксирован наблюдателями в населённых пунктах Первомайск и Михайловка.

Отмечается, что украинцы стреляют по своим позициям, чтобы затем обвинить ЛНР в нарушении режима прекращения огня. Эти обстрелы подтверждаются Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ, добавили в ведомстве.

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