Кейптаун, , 11:09 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правительство намерено разработать меры, которые позволят виновным в насилии быть приговоренными к пожизненному заключению и «самым тяжелым трудовым условиям в тюрьме». Об этом передает ВВС Africa.

По словам корреспондентов телерадиокомпании, это заявление было сделано в ответ на серию ужасных изнасилований и убийств женщин, потрясших страну в последние месяцы.

Напомним, что последний инцидент произошел с 21-летней Пришес Рамабуланой, которая была найдена мертвой на прошлой неделе. На ее теле было обнаружено 52 ранения.

В воскресенье, 1 декабря, президент страны Рамафоса посетил свою семью в Махадо, в северо-восточной области Лимпопо, где и рассказал о необходимости принимать новые меры. Среди предложенных им инициатив — регистрация лиц, совершивших сексуальные преступления.

«Мы собираемся улучшить систему уголовного правосудия, чтобы те, кто совершил эти преступления, знали, что после того, как они будут арестованы и признаны виновными, они больше никогда не увидят белый свет», — заявил он.

«Я имею в виду, что все эти люди, однажды арестованные и заключенные в тюрьму [за изнасилования], должны быть подвергнуты тяжелому труду, самой тяжелой работе в тюрьме, потому что то зло, что они причиняют обществу, невозможно передать словами», — добавил Рамафоса.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве Рамабуланы Обри Манака предстал перед судом 2 декабря и был обвинен в изнасиловании, убийстве и грабеже при отягчающих обстоятельствах. Ему еще не был вынесен окончательный приговор.