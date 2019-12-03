Сеул, , 11:02 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду подчеркнул важность корейско-американского союза, а также выразил уверенность в том, что двум странам удасться достигнуть договоренностей в распределении расходов на оборону. Об этом сообщает KBS со ссылкой на статью министра, опубликованную 2 декабря изданием Defense News.

В статье министр обороны отмечает, что союз Сеула и Вашингтона является одним из успешных в мире и не смотря на все опасения, он «крепок как никогда».

По его словам, страна сделала все возможное для того, чтобы внести вклад в поддержание интересов союзников, включая строительство базы в Пхёнтхэке.

Что касается разделения расходов, министр подчеркнул, что сторонам удастся достичь справедливого и разумного решения на основе доверия.