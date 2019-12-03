Москва, , 10:56 — REGNUM За минувшие три года Россия серьёзно реформировала свою антидопинговую систему, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несмотря ни на что продолжает оказывать давление. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия») в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Сегодня мы видим, что, как и три года назад, WADA предъявила претензии к России и российскому спорту, хотя за эти три года мы видели, какой большой объём работы провела наша сторона», — заявил Газзаев.

«Нужно дождаться 9 декабря, когда исполком WADA примет решение. Никто не знает, какое. Сегодня есть предположение. Но я считаю, что в этом отношении, если уж касаться российской стороны, Россия сделала всё (возможное), и у России самая жёсткая антидопинговая (система), которую приняли», — подчеркнул он.

Напомним, что из-за очередного допингового скандала Россию могут исключить из участия в Олимпийских Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.