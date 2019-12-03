Москва, , 10:42 — REGNUM В Госдуме осудили позицию спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что на Украине есть только один народ.

«Киевский политический класс имеет об украинском народе очень приблизительное и весьма превратное представление», отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявил, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский.

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