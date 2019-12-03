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От параолимпийцев до военных: рабочие встречи Путина в Сочи — трансляция

Президент России Владимир Путин открыл в Сочи цикл совещаний, посвященных военной тематике. В 2019 году порядок проведения встреч изменился: теперь каждая серия совещаний будет посвящена отдельному виду или роду войск. 2 декабря состоялась сессия, посвященная развитию Военно-морского флота. 3 декабря в резиденции президента «Бочаров ручей» запланировано второе совещание по вопросам развития ВМФ.

Новый формат предусматривает также посещение вместе с руководством оборонного ведомства соответствующих воинских частей и предприятий ОПК. Статистика выполнения поручений, данных по итогам предыдущих встреч, по оценке Путина, удовлетворительна: выполнено 70%, остальные задачи находятся в разной степени исполнения.

Кроме того, 3 декабря глава государства посетит Российский международный олимпийский университет, который отмечает 10-летний юбилей, а также, по случаю Международного дня инвалидов, встретится с параолимпийцами.