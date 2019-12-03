Тбилиси, , 10:41 — REGNUM Оппозиционные силы в Грузии могут проводить акции протеста сколько угодно, но без диалога с властями у них не получится добиться результата. Об этом 3 декабря заявил журналистам председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

«Результат мы получим тогда, если продолжим диалог, который уже начался», — сказал он.

Талаквадзе также призвал протестующих не совершать провокационных действий во время своих акций.

Как передавало ИА REGNUM, в Тбилиси и других городах Грузии массовые акции протеста начались после провала голосования в парламенте по изменениям в избирательном законодательстве.

Ранее сообщалось, что 2 декабря от действий сторонников правящей партии «Грузинская мечта» пострадали пять человек.

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