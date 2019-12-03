Москва, , 10:28 — REGNUM Следственный комитет России предъявил бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку заочное обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве весной 2016 года. Об этом 3 декабря сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

«Он объявлен в розыск», — сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР предъявил заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко за нападение на российское посольство. По данным следствия, 6 марта 2016 года он принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых он совместно с другими участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства.

В результате имуществу российского дипведомства был причинен значительный материальный ущерб.