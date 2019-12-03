Москва, , 10:21 — REGNUM Законопроект, направленный на уточнение правил получения гражданства РФ, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Поправки предполагают нормы, которые позволят принимать решения о приобретении гражданства Российской Федерации по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших совершеннолетия в период рассмотрения их заявлений.

Еще одна норма касается желающих получить гражданство РФ, уже проживающих на территории страны. Законопроектом предлагается внести изменения в пункт «в» части второй статьи 14 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», исключив такое обязательное условие, как нетрудоспособность, для упомянутой категории соискателей гражданства.

«Условие о дееспособности совершеннолетних детей является в данном случае предупредительной мерой и позволит приобретать гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми», — уточнили в правительстве.

Принятие закона, отмечают авторы, позволит привлечь в экономику Российской Федерации дополнительные трудовые ресурсы.