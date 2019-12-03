Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Запуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, не только укрепит связи Москвы и Пекина, но и станет помехой для Вашингтона в поставках сжиженного природного газа из США в КНР. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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«Это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами, каждая из которых бросает вызов США», — говорится в статье.

Издание признаёт, что проект является крупным достижением с точки зрения создания энергетической инфраструктуры со времён распада СССР. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, эксперта Колумбийского университета Эрики Даунс, Россия и Китай, объединив силы, «послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США».

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Эксперты полагают, что запуск газопровода лишит США «определённых возможностей для поставок сжиженного природного газа» в Китай, даже если Вашингтон и Пекин достигнут соглашения в области торговли и смогут договориться о снижении тарифов на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По нему газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Его протяжённость составит почти 3 тыс. км.

Напомним, «Сила Сибири» — это совместный проект российской корпорации «Газпром» и китайской компании CNPC. В 2014 году стороны подписали договор сроком на 30 лет на поставку 38 млрд кубометров российского газа в Китай ежегодно.

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