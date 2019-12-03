Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга организуют служебное расследование по факту выпуска газеты «Вестник пенсионера». Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Градоначальник пообещал депутатам гордумы, что чиновники выяснят, каким образом на газету было потрачено 3,2 млн рублей. Пока вышло два номера издания, но третий так и не пошёл в печать.

«Подготовили третий номер, но я вмешался. На сегодня газета не печатается», — сказал мэр.

Если парламентарии решат, что издание не нужен городу, мэрия откажется от выпуска печатного СМИ, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты выразили своё недовольство выходом «Вестника пенсионера». Газету выпустило муниципальное учреждение «Город».

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