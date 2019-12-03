Анкара, 3 декабря 2019, 10:08 — REGNUM Североатлантический альянс неизбежно должен обновиться. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на лондонский саммит НАТО.
«Обновление НАТО неизбежно», — подчеркнул Эрдоган.
Турецкий лидер заявил, что Анкара ждет от союзников поисков расширения сотрудничества, но не поисков альтернативы. Также Турция ожидает от альянса солидарности в вопросе противодействия терроризму.
Как сообщало ИА REGNUM, очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3 и 4 декабря. Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
Читайте также: «Уважаемый, с себя начни». Эрдоган заявил о смерти мозга Макрона