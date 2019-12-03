Анкара, , 10:08 — REGNUM Североатлантический альянс неизбежно должен обновиться. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на лондонский саммит НАТО.

«Обновление НАТО неизбежно», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что Анкара ждет от союзников поисков расширения сотрудничества, но не поисков альтернативы. Также Турция ожидает от альянса солидарности в вопросе противодействия терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3 и 4 декабря. Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.

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