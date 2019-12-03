Киев, , 09:55 — REGNUM Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей». Об этом заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, итоговый документ о переговорах лидеров России, Украины, Германии и Франции по украинскому урегулированию готовят заранее, чтобы в дальнейшем дополнить его. В текущем варианте заявления нет каких-либо прорывных положений.

«Но все будет зависеть от результатов переговоров», — отметил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что встреча в «нормандском формате», которая пройдет в Париже 9 декабря, уже является победной для Киева. Это большая возможность начать диалог по Донбассу, пояснил он.

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