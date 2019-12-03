Сухум, , 09:37 — REGNUM Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Абхазии назначен Леван Кварацхелия. Текст соответствующего указа был опубликован 2 декабря на сайте президента республики Рауля Хаджимбы.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра внутренних дел Республики Абхазия на и.о. заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия Кварацхелия Левана Сергеевича», — говорится в опубликованном документе.

Как передавало ИА REGNUM, предыдущий глава МВД Гарри Аршбу был снят с должности 2 декабря указом президента на фоне протестов родственников тех, кто погиб во время перестрелки 22 ноября возле кафе в центре Сухума. Позже он заявил, что не причастен к данному преступлению.

Читайте ранее в этом сюжете: Освобождены от должности генпрокурор Абхазии и его заместитель