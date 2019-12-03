Париж, , 09:25 — REGNUM Бывший французский кандидат в Европейскую комиссию Сильви Гулар обвиняется в растрате государственных средств, сообщает Le Figaro.

Бывший член Европарламента Сильви Гулар была обвинена судьей, ответственным за расследование, связанное с фиктивными рабочими местами помощников депутатов Европарламента.

Согласно источнику, Сильви Гулар, которая не была назначена в новую Европейскую комиссию из-за расследования, была обвинена в «растрате государственных средств» после слушания в парижском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Банка Франции Сильви Гулар в 2017 году возглавляла министерство вооруженных сил страны, прежде чем уйти в отставку. В 2019 году Париж выдвинул Сильви Гулар в качестве кандидата на пост еврокомиссара, но в октябре 2019 года её кандидатуру отклонили.

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