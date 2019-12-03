Хараре, , 09:32 — REGNUM Пресс-служба главной оппозиционной партии Зимбабве «Движение за демократические перемены» (MDC) обвинила полицию в неправомерном использовании боевых патронов на мероприятии, на котором присутствовал лидер партии Нельсон Чамиса. Об этом передает ВВС Africa.

Пресс-секретарь MDC Нкулулеко Сибанда сообщил журналистам телерадиокомпании, что полиция якобы открыла огонь боевыми патронами по лидерам оппозиции, когда те прибыли на мероприятие по посадке деревьев, которое состоялось в Марондере, к востоку от столицы Хараре.

Он сказал, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

Комментируя инцидент в Твиттера, лидер партии заявил, что укрылся, чтобы уклониться от полицейских выстрелов.

«Выстрели и канистры (со слезоточивым газом)… Я шокирован поведением полиции, вооруженные пистолетами и другим оружием, они окружили место проведения мероприятия и начали целиться в нас, когда мы сажали деревья в больнице Домботомбо. Мне пришлось найти укрытие. Я не могу смириться с чрезмерным применением силы…», — заявил Чамиса.

Однако представитель полиции утверждает, что канистры со слезоточивым газом были применены только после того, как толпа, которая не позволяла людям получить доступ к клинике Домботомбо, отказалась разойтись. Он также подчеркнул, что полиция не использовала боевые патроны.

По информации журналистов, представители партии MDC обвинили правительство президента страны Эммерсона Мнангагвы в введении фактического запрета на ее деятельность. Со своей стороны, правительство обвиняет партию в том, что она использует экономический кризис в стране для разжигания политических волнений.