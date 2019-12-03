Пхеньян, , 09:42 — REGNUM Вашингтон использует переговоры с Пхеньяном в своих политических интересах, стремление США к диалогу не более чем уловка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сон, сообщает 3 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Замминистра назвал диалог, рекламируемый американской стороной, не более чем «глупой уловкой». Эта манипуляция призвана связать КНДР переговорами и использовать в интересах политической обстановки и выборов в США, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Госдепартамент США призывал Северную Корею вернуться к переговорам и прекратить провокации — ракетные пуски. Представитель США в МАГАТЭ Джеки Уолкотт ранее заявила, что Пхеньян не демонстрирует «искреннего желания» к переговорам с Вашингтоном.

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