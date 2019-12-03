Париж, , 09:03 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани открыл в Париже первую сессию диалога, носящего имя героя французских сил грузинского происхождения Дмитрия Амилахвари, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Этот диалог, официально начатый главами государств Франции и Грузии, отдает дань памяти герою французских сил Дмитрию Амилахвари, павшему во время битвы при Эль-Аламейне в октябре 1942 года.

Известно, что диалог стремится укрепить сотрудничество между Францией и Грузией в области политики, обороны и безопасности, экономики и торговли, а также в сфере культуры и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года главы Франции и Грузии выступили с новой двусторонней инициативой «диалог Амилахрави», которая «придаст большую регулярность» обменам между Парижем и Тбилиси.

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