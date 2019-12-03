Аккра, , 08:50 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отменил референдум об изменении правил проведения выборов в местные органы власти менее чем за три недели до того, как было запланировано открытие избирательных участков. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в настоящее время лица, претендующие на должности в местных администрациях, выдвигаются в качестве независимых кандидатов, что противоречит возможности их поддержки со стороны политических партий.

Как отмечают журналисты, референдум был назначен на 17 декабря, и на нем должно было быть принято решение об отмене данного правила, что позволило бы партиям открыто поддерживать своих кандидатов.

В официальном президентском обращении по телевидению Акуфо-Аддо заявил, что отменяет референдум, поскольку между правящей и оппозиционными партиями не было достигнуто согласия. Он, однако, назвал референдум «вопросом первостепенной важности».

Со своей стороны, наблюдатели отмечают, что, хотя партиям не разрешают поддерживать кандидатов, в действительности они это делают.