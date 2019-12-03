Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Северная Корея стала одной из пяти стран, которые выступали на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН против инициатив США. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на доклад Госдепартамента США.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году представители КНДР 16 раз проголосовали против проектов ООН, в которых затрагивались интересы США, в двух случаях проголосовали «за», еще в двух случаях — воздержались от ответа.

Известно, что против инициатив США также выступали Китай, Иран, Никарагуа и Туркмения. Известно, что среди 20 проектов ООН, в которых затрагивались интересы США, данные страны проголосовали против 18 из них.