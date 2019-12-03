Москва, , 08:24 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло!» — написала Захарова на своей странице в Facebook, добавив, что отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут.

Она отметила, что украинским властям необходимо гарантировать жителям Донбасса их права, тогда «они найдутся сами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью ряду европейских СМИ заявил, что не хочет бороться за тех людей на неподконтрольных территориях Донбасса, которые считают себя гражданами России. При этом он подчеркнул, что верит в то, что в Донбассе есть люди, которые за Украину, а также есть «заблудшие».

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