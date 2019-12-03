Южно-Сахалинск, , 08:30 — REGNUM Глава министерства ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев ушёл в отставку. Заявление об уходе подписал губернатор Валерий Лимаренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дмитрий Зайцев работал министром ЖКХ в островном регионе немногим более трёх лет. Пока исполнять обязанности министра будет его первый заместитель Андрей Чекулаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минприроды Сахалина Александр Романов ушёл в отставку. Минприроды региона будет упразднено, оно вошло в новое министерство экологии вместе с министерством лесного и охотничьего хозяйства.