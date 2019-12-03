Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Все российские мобильные приложения, которые были созданы в России, включая популярный фоторедактор FaceApp, потенциально могут быть использованы для вмешательства в будущие выборы в США, поэтому могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом в письме, направленном лидеру демократов в Сенате США Чаку Шумеру, предостерегла помощник директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон. Об этом сообщает CBS News.

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«ФБР считает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, например, FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой», — говорится в письме, датированном 25 ноября.

Такие выводы сделаны на основании данных, которые собирает приложение, его политике конфиденциальности и условиях использования, а также «правовых механизмах, доступных правительству России, которые позволяют получить доступ к данным в пределах страны». Якобы речь идёт об удалённом доступе ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях.

В связи с письмом глава демократов в Сенате Чарльз Шумер призвал американцев не использовать российские программы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года лидер демократов в Сенате Соединённых Штатов Чак Шумер заявил, что российское приложение FaceApp, которое позволяет редактировать фотографии пользователей, «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американцев». Шумер в связи с этим попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить приложение FaceApp и выяснить, каким образом персональная информация, загруженная в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ним связи организаций. Он также назвал «глубоко тревожным» тот факт, что личные данные граждан США могут перейти к «враждебной иностранной державе».

Напомним, мобильное приложение FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab из Санкт-Петербурга, получило широкую популярность в 2019 году. С помощью него пользователи во всём мире «старят» или наоборот «омолаживают» фотографии с собственным изображением.

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