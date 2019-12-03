Париж, , 08:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отдал дань памяти солдатам, которые пали на прошлой неделе в ходе операции «Бархан» в Мали, передает BFM TV.

«Я склоняюсь перед их жертвой, они умерли за всех нас», — торжественно заявил Эммануэль Макрон на национальной церемонии прощания с погибшими солдатами в Париже 2 декабря.

«Они погибли в бою за Францию, за защиту народов Сахеля, за безопасность своих соотечественников и за свободу мира, за всех нас», — добавил глава государства.

«Их глубокая, скромная и сдержанная приверженность предается гласности только благодаря конечной жертве», — заявил президент, отдавая дань памяти погибшим солдатам.

Перед 2500 гостями, включая президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту, глава государства в нескольких словах описал каждого погибшего солдата. Он также сосредоточился на том, чтобы подробно рассказать о ночи их смерти.

Затем Эммануэль Макрон присудил каждому погибшему солдату орден Почетного легиона, закрепив медаль на каждом гробу.

Напомним, смерть тринадцати солдат в Мали стала трагедией во Франции, чья армия не понесла таких потерь со времени бомбардировки французского штаба Драккар в Бейруте в 1983 году, в результате которого погибли 58 человек.

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