Вашингтон, , 08:07 — REGNUM США построят в штате Аризона к концу 2020 года новый участок ограждения на границе с Мексикой, стоимость работ составит около $400 млн, подрядчик уже определён, сообщает сайт Пентагона.

Как сообщается в пресс-релизе, компания Fisher Sand and Gravel Co из Северной Дакоты получила контракт на $399,962 млн на выполнение строительных работ. Планируется возведение пограничной инфраструктуры по южному периметру заповедника «Кабеса Приета» в Аризоне. Завершение работ планируется к 30 декабря 2020 года.

По данным газеты The Washington Post, длина нового участка составит примерно 50 км.

Граница между США и Мексикой имеет протяжённость 3140 км. К настоящему времени завершено возведение 122 км ограждения, которое в основном представлено забитыми в землю столбами из стали и железобетона. Дополнительные участки стены длиной 724 км власти США хотят построить к концу 2020 года.

За последние месяцы с помощью купленных за 100 долларов аккумуляторных сабельных пил злоумышленники смогли преодолеть «стену» и попасть на территорию США.