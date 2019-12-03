Лондон, , 07:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите Организации Североатлантического договора, сообщает 3 декабря агентство Reuters.

«Только приземлился в Соединённом Королевстве, направляюсь в Лондон на завтрашний саммит НАТО», — написал ранее американский президент на своей странице в Twitter.

Встреча глав стран — членов альянса будет проходить в столице Великобритании 3 и 4 декабря. Сегодня королева Елизавета примет лидеров НАТО в Букингемском дворце.

Участие в мероприятии примут 29 государств, а также представители Северной Македонии. Одной из тем переговоров Трампа с европейскими партнёрами станет повышение расходов на оборону.

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