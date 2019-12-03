Ганновер, Германия, , 07:09 — REGNUM «Активист майдана» и участник АТО Алексей Яремчук рассказал о том, в какой ад превратилась его жизнь после переезда в Германию и как на самом деле немцы относятся к украинским «хероям», на украинском портале «Корреспондент».

По словам Алексея, его отец имел гражданство Германии, но семья не планировала уезжать из Полтавы. Во время майдана они с отцом, оба медики, жили в палаточном городке и участвовали в работе медицинской бригады, а также в столкновениях с «Беркутом». Затем отправились воевать в Донбасс, вступив в батальон «Днепр-1». Однако потом под влиянием матери решили перебраться в Германию. Спустя год бюрократической волокиты семья оказалась в Ганновере.

«По мере того, как немецкие родственники отца и их окружение получали больше информации о нашей общественной деятельности на Украине, в общении стали возникать недоразумения», — пишет Алексей.

В результате семья рассорилась со своей немецкой роднёй. Неприятным открытием для нашего героя стало то, что, несмотря на сочувствие интернет-друзей из Германии, как он пишет, «в реальной жизни наших сторонников было крайне мало».

Яремчук устроился работать на мясокомбинат и столкнулся с «издевательствами» и даже прямой агрессией: словесный конфликт перерос в драку.

«В разговоре я вскользь вспомнил пару историй из жизни майдана и объяснил некоторые тонкости волонтерской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме», — ошарашенно рассказывает Алексей.

Он попал в больницу с переломами носа и орбитальной кости. При этом его же посчитали провокатором и «заставили уволиться».

Из-за активности в сети Яремчуку на почту стали поступать письма с угрозами. У него даже вымогали деньги, угрожая предоставить его адрес и телефон широкой немецкой общественности. Для Яремчука жизнь в вожделенной Европе превратилась в настоящий ад. Родители близки к разводу.

«Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают необходимым упрекнуть и задеть за живое», — пожаловался Алексей.

Возвращаться на Украину он боится из-за нестабильности обстановки, непредсказуемости Зеленского, недоверия силовиков к ветеранам АТО и к активистам. Главным же фактором Яремчук назвал экономический. Некоторые его друзья с «майдана» предлагают перебраться в Россию. Но Алексей и этого боится. Он хотел бы переехать в Канаду, однако не знает, где взять на это денег.

Алексей пишет, что убедился в негативном восприятии рядовыми европейцами происходящего на Украине.

«Если вы готовы с этим жить, глотать обиды, тогда переезжайте, но, как по мне, это был крайне негативный опыт. По моему мнению, Германия вовсе не так близка к нашим демократическим ценностям, как мы думали, сидя в палатках на майдане», — предупреждает украинцев Яремчук.