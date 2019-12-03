Киев, , 06:38 — REGNUM Указ «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности» подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 2 декабря пресс-служба украинского президента.

Документ утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и предусматривает, в частности, диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также антрацита.

Предполагается, что Киев согласится на поставки энергоресурсов при условии, что из одного источника будет поступать не более 30% от общих объёмов поставок.

Напомним, аналогичным образом с «угрозой энергетической безопасности Украины» с 2016 года боролись все бывшие президенты Украины. Так, в 2017 году Пётр Порошенко подписал указ, соответствующий одобренному Зеленским.

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