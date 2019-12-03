Хабаровск, , 06:56 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объяснил жителям региона, почему он отказался поддержать законопроект об отмене огромных региональных доплат к пенсиям депутатов и чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Осуществление депутатами деятельности на постоянной профессиональной основе налагает на них определенные ограничения, что предполагает предоставление им гарантий, соответствующих их специальному правовому статусу. При изменении гарантий депутатам необходимо основываться на принципах справедливости и правового регулирования», — объяснил губернатор Хабаровского края.

Он также напомнил, что региональные доплаты к пенсиям депутатов краевой думы уже были уменьшены. Тогда Фургал сказал, что, по его мнению, доплата должна быть не более 60 тыс. рублей.

При этом средняя пенсия в Хабаровском крае, не депутатская и не чиновничья, находится на уровне 13 тыс. рублей.

Жители края в социальных сетях выражают возмущение.

«На принципах справедливости?! Если врач, учитель, шахтер, рыбак, строитель или моряк получают пенсию в районе 13−15 тыс. рублей, а депутат, который не мерзнет, живет — как сыр в масле катается, только одной доплаты 60 тыс., где же тут справедливость?!»

«Справедливости?! Сидят, принимают законы, от которых ничего не улучшается! Если бы они со своих пенсий и зарплат платили бы за все, что не получилось, тогда можно было бы понять! А так — о какой справедливости вы говорите?!»

Главе региона также напоминают, что, будучи на протяжении почти 12 лет депутатом Госдумы РФ, он не написал ни одного закона для Дальнего Востока и вообще — проявлял редкую для парламентария пассивность, получая при этом сотни тысяч рублей зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, категорический отказ губернатора Сергея Фургала одобрить законопроект депутата краевой думы от ЕР Геннадия Мальцева об отмене региональных доплат к пенсиям и прочих «золотых парашютов» депутатам и чиновникам вызвал взрыв возмущения у жителей региона. Активист-общественник из Комсомольска-на-Амуре Олег Паньков, который буквально недавно звал горожан на митинг в поддержку губернатора, опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что из народного Фургал стал антинародным губернатором.