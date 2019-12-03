Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обвинил своего соперника на праймериз Пита Буттигига в «краже» программы здравоохранения, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в ходе своего выступления Буттигиг обронил фразу «страховка для всех, кто ее хочет», чтобы описать основные принципы своей программы здравоохранения.

«Он ее украл», — заявил Байден, комментируя выступление соперника.

Байден добавил, что за подобные действия его бы ожидала масштабная критика.

«И что бы вы со мной за это сделали? Вы бы мне уши оторвали», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября кандидат в президенты США Джо Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в неправильной политике в отношении России, Китая и КНДР. По его словам, Трамп «понятия не имеет, что делает» во внешней политике.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден раскритиковал Трампа за его политику в отношении России и Китая