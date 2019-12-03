Нью-Йорк, США, , 06:03 — REGNUM Государства-члены ООН не должны нарушать эмбарго на поставки оружия в Ливию. Об этом 2 декабря журналистам заявил спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе.

Саламе добавил, что Совет безопасности ООН обеспокоен сообщениями о нарушениях запрета, введенного в соответствии с резолюцией 1970. В Совбезе призвали воздержаться от действий, которые могут обострить ситуацию в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно о подготовке отчета ООН, в котором говорится о регулярных нарушениях Иорданей, Турцей и Объединенных Арабских Эмиратов эмбарго на поставки оружия в Ливию.

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