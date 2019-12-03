Чита, , 05:58 — REGNUM Правительство Забайкальского края готово направить в адрес министерства здравоохранения России предложения с тем, чтобы уменьшить «бумажную» нагрузку на врачей. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, эта тема обсуждалась в ходе встречи главы Забайкалья Александра Осипова с активом регионального отделения ЛДПР.

Говоря об этом, губернатор подчеркнул, что власти региона, в свою очередь, ждут предложений по решению этой проблемы от самих практикующих врачей. Всё изложенное медиками будет аккумулироваться в региональном минздраве, — отметил Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по новым правилам участковые врачи и другой персонал действительно много времени тратит не на пациента, а на всевозможную отчётность. Новый глава в Забайкалье появился осенью 2018 г., после того как с этой должности в добровольную отставку ушла Наталья Жданова.