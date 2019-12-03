Челябинск, , 05:37 — REGNUM В Челябинске на пост главного архитектора города теперь претендуют лишь десять человек. Шестеро не дошли до второго этапа конкурса, сообщили журналистам в мэрии.

Некоторые из них были отсеяны в связи с несоответствием требованием. В частности, из-за того, что у них нет профильного архитекторского образования.

3 декабря в городе пройдёт собеседование с кандидатами. После этого может быть решён вопрос о том, кто возглавит горархитектуру.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально на пост претендовали 16 человек. Из них пятеро были жителями других городов.