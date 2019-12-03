Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр не согласен с выводами доклада генерального инспектора ведомства Майкла Хоровитца. В докладе указано, что ФБР имело достаточные основания для расследования деятельности предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в июле 2016 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Доклад планируют опубликовать 9 декабря, а 11 декабря Хоровитц выступит в Сенате на слушаниях юридического комитета.

Издание отмечает, что противоположные позиции в отношении расследования «российских связей» команды Трампа могут стать началом серьёзных разногласий в среде американских правоохранителей.

Пока неясно, как именно Барр будет опротестовывать заключения генерального инспектора.

В Минюсте США и входящем в его структуру ФБР отказались комментировать публикацию.

Трамп и представители Белого дома не раз обвиняли американские спецслужбы в слежке за его предвыборным штабом. Правомочность этой слежки подвергается сомнению со стороны Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Тем более, что расследование спецпрокурора Миллера не выявило какого-либо сговора с Москвой.

Россия также многократно опровергала утверждения о якобы имевших место попытках влиять на ход американских выборов.