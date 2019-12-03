Гавана, , 03:53 — REGNUM Заявления США о роли Кубы в организации массовых протестов в Латинской Америке являются ложью, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья на своей странице в Twitter.

«Госсекретарь США Помпео бесстыдно лжет, когда обвиняет Кубу в использовании в своих целях протестов народов Латинской Америки — справедливого и законного — против дикой неолиберальной политики и жестоких репрессий», — заявил он.

Паррилья добавил, что это Соединенным Штатам следует отказаться от доктрины Монро и прекратить свое империалистическое вмешательство во внутренние дела латиноамериканских стран.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказывать помощь «легитимным правительствам» стран Латинской Америки против массовых протестных демонстраций, которые якобы не являются демократическим волеизъявлением народа. Он добавил, что Куба и Венесуэла якобы используют протестные движения в других странах ради достижения своих целей.