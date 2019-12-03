Ереван, , 03:32 — REGNUM Сын армянского активиста, лидера радикальной партии «Цегакрон» Шанта Арутюняна Шаген заявил 2 декабря, что облил краской памятник выдающегося русского дипломата, поэта Александра Грибоедова, установленный в Ереване.

«Я окрасил в красный цвет памятник послу Российской империи, писателю Грибоедову в ответ на раскраску доски Нжде», — написал он на своей странице в Facebook.

По его признанию, этот акт вандализма стал ответом на «развёрнутую в России кампанию» против армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде. Напомним, Нжде был пособником Гитлера — в начале Второй мировой войны стал он сотрудничать с властями Германии, за что был осужден и приговорён к 25 годам тюремного заключения.

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Ранее СМИ сообщали, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была демонтирована памятная доска Нжде. В ответ на это посольство Армении выразило свое возмущение, министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски «странной историей».