Вашингтон, 3 декабря 2019, 03:32 — REGNUM Решение утвердить на посту нового министра энергетики США Дэна Бруйетта принято американским Сенатом, 2 декабря сообщает Associated Press
За кандидатуру Бруйетта проголосовали 70 из 100 американских сенаторов. До своего назначения он работал заместителем руководителя ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. Решение Перри связано со скандалом вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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