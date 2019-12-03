Петропавловск-Камчатский, , 03:28 — REGNUM Экс-вице-губернатор Приморского края, предприниматель Константин Богданенко опроверг слухи о возможном выдвижении на выборы губернатора Камчатки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В интервью деловому еженедельнику Конкурент Богданенко сказал, что не имеет планов относительно Камчатского края:

«Нет, это не правда».

Ссылаясь на собственные источники в полпредстве ДФО, издание сообщило, что имя кандидата на пост главы Камчатки будет названо в ближайшее время и это — не Богданенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы активно обсуждается как досрочная отставка действующего главы Камчатки Владимира Илюхина, так и кандидатуры возможных претендентов. В социальных сетях, СМИ и мессенджерах уже «примеряли» на пост главы региона главу АНО АПИ Леонида Петухова, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую, а также Константина Богданенко, связывая его возможное выдвижение с интересами губернатора Приморья Олега Кожемяко.