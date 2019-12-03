Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Только приземлился в Соединенном Королевстве, направляюсь в Лондон на завтрашний саммит НАТО. Еще до посадки прочел доклад республиканцев по обману с импичментом. Отлично проделанная работа!», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что попытки демократов продвинуть импичмент не имеют никаких оснований, так как об этом свидетельствуют стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Может обратиться в Верховный суд, чтобы это прекратить?», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Республиканской партии США в Конгрессе подготовили 123-страничный доклад по делу об импичменте, оправдывающий президента страны Дональда Трампа и опровергающий доводы демократов.

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