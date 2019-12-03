Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Российско-американское сотрудничество в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) проходит в конструктивном ключе, заявил 2 декабря журналистам помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Взаимодействие с Россией через ГИБАЯТ продолжает быть довольно хорошим», — сказал он.

По его словам, диалог двух стран в борьбе с ядерным терроризмом является «одним из светлых пятен в американо-российском сотрудничестве».

Инициатива, напомним, была объявлена в 2006 году на саммите «восьмерки» в Санкт-Петербурге президентами России и США Владимиром Путиным и Джорджем Бушем. Сегодня в рамках ГИБАЯТ стороны ведут работу по обеспечению защищенности и сохранности ядерных объектов и материалов, в ней участвуют 88 стран и шесть международных организаций.

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