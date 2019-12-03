Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Соединенные Штаты призвали правительство Ирака расследовать «избыточное» применение силы иракскими правоохранителями против протестующих в Нассирии, сообщает агентство Reuters.

«Применение избыточной силы в прошедшие выходные в Нассирии было шокирующим и отвратительным… Мы призывает правительство Ирака уважать права иракского народа, начать расследование и привлечь к ответственности тех, кто пытался жестоко заставить замолчать мирных протестующих», — заявил помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

Ранее в иракской Нассирии силовики открыли огонь по демонстрантам, заблокировавшим мост и собравшимся у полицейского участка. В результате этого погибли 29 человек, еще десятки получили ранения.

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