Киев, , 02:03 — REGNUM На Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский, заявил 2 декабря спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, следует из записи заседания согласительного совета Рады на официальном канале парламента в YouTube.

В своей речи Разумков прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны.

«Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна», — заявил украинский политик.

По его словам, мечты тех, кто считает, что некоторые регионы Украины «будут отваливаться» и «отходить», так и останутся мечтами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп. Политик высказал мнение, что национализм, притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей.

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