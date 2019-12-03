Кишинёв, , 02:03 — REGNUM Требования оппозиции об отставке министра обороны Молдавии Виктора Гайчука не обоснованы, заявил молдавский премьер-министр Молдавии Ион Кику в эфире телеканала TVR Moldova.

Кику отметил, что обвинения в адрес Гайчука о том, что он поддерживает агрессию против Украины, ничем не подкреплены, а слова из его заявления вырваны из контекста и неправильно поняты.

Напомним, 29 ноября представители оппозиции в парламенте Молдавии зарегистрировали резолюцию об отставке Виктора Гайчука с поста министра обороны республики. Они обвинили министра в возможной поддержке агрессии против Украины, ссылаясь видеозапись, в которой Гайчук хвалит вооруженные силы Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон считает, что власти США выдадут беглого олигарха Плахотнюка